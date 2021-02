Concita De Gregorio, gli elogi al ministro Provenzano? Smascherata: sapete che il figlio di lady Repubblica...

02 febbraio 2021 a

Ecco il secondo round della rissa mediatica tra Nicola Zingaretti, offeso da un articolo di Repubblica, e Concita De Gregorio autrice dello stesso. "È l' eterno ritorno di una sinistra elitaria e radical chic, che vuole sempre dare lezioni a tutti, ma a noi ha lasciato macerie sulle quali stiamo ricostruendo. Che degrado", così aveva twittato l'altro giorno il segretario del Pd dopo l' articolo della De Gregorio che lo dipingeva come "un ologramma".

Un articolo che è stato poi il centro dell'ospitata della De Gregorio a Che Tempo Che Fa condotto da Fabio Fazio. Intervento criticato dal Pd che ha messo sotto tiro anche Fabio Fazio per la scelta di invitare la giornalista, "senza contraddittorio". Nel programma di Fazio, fa notare il Giornale, la De Gregorio è stata invece generosa con il ministro Giuseppe Provenzano ("bellissimo il suo discorso ai funerali di Macaluso"), di cui suo figlio, Lorenzo Cecioni, è uno dei consiglieri al ministero per il Sud. Una caduta di stile che non è passata inosservata.

Il Sud, di questi tempi, è nelle grazie De Gregorio che, secondo le indiscrezioni, è in corsa per la direzione della Gazzetta del Mezzogiorno e che, riferisce Dagospia, "è già stata a Bari e sta muovendo tutti i suoi contatti politici per non farsi sfuggire l' occasione di una nomina di prestigio". Ma le ultime indiscrezioni che girano, sembra che sia proprio il Pd ad essersi messo contro alla nomina della De Gregorio, facendo notare che l'ultimo direzione della giornalista fu l'esperienza disastrosa dell' Unità, "che dopo di lei chiuse", scrive sempre il Giornale. Lo stesso Roberto Saviano ci ha messo del suo, volto del programma di Fazio, ha attaccato la Regione Lazio ("Lo scempio della prenotazione vaccini Covid nel Lazio", il cui governatore è proprio Nicola Zingaretti. Due scelte di Fazio (De Gregorio e Saviano) che al pd non sono piaciute.

