Veronica Gentili, "non siete patrioti". Fino a dove si spinge, vietato parlare: una vergogna contro Giorgia Meloni?

Veronica Gentili fa il tifo per Mario Draghi. La conduttrice di Stasera Italia, programma in onda tutte le sere su Rete Quattro, lancia una chiara frecciatina ai "buoni intenditori". Ossia quei patriottici come Giorgia Meloni o Matteo Salvini. Pur senza citarli, la giornalista non fa mistero delle proprie idee: "Sintesi - cinguetta ripercorrendo il discorso del nuovo premier alle Camere - un governo europeista, atlantista, che pensa che l'euro non sia reversibile, il fisco debba essere progressivo, rimpatri solo insieme al pieno rispetto dei diritti dei rifugiati e che chi polemizza a vuoto non è un patriota. A buoni intenditori...". E ancora nel giorno della fiducia al Senato: "'Oggi l'unità non è un'opzione è un dovere, Un dovere guidato da cio' che ci unisce tutti: l'amore per l'Italia'. In altre parole essere patriottici oggi vuol dire smetterla di polemizzare".

D'altronde Draghi ha messo nero su bianco la posizione del suo nuovo governo. Un esecutivo "convintamente europeista e atlantista, in linea con gli ancoraggi storici dell’Italia: Unione europea, Alleanza Atlantica, Nazioni Unite". E per questo intransigente sull'euro. Un'uscita quella dell'ex presidente della Banca centrale europea che ha fatto saltare sulla sedia il leader della Lega. "L'euro - aveva replicato - non è tema di attualità oggi". Per Salvini infatti l'"ottimo punto di partenza" sono "più salute e meno tasse, più rimpatri e meno burocrazia, più cantieri e meno sprechi, responsabilità e rispetto nei confronti delle future generazioni, orgoglio di essere italiani".

Più critica la Meloni, unica leader all'opposizione: "Ascoltandola ieri le parole di Mario Draghi mi è venuto in mente Gandhi: sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Perché ci sono cose condivisibili in quello che lei ha detto, il problema è come si conciliano con le sue scelte". A loro, numero uno del Carroccio e quello di Fratelli d'Italia, dunque non può che riferirsi la Gentili.

