Rocco Casalino, il Tempo svela la sua bugia: "Giuseppe Conte mai da Barbara D'Urso, eccolo un anno fa"

"Lui non ci è mai stato". Rocco Casalino, ospite a Piazzapulita, il programma di Corrado Formigli su LA7, giovedì 25 febbraio, evidentemente non ricorda il collegamento di Giuseppe Conte con il programma Mediaset Live – Non è la D’Urso, condotto da Barbara D'Urso: “Non è mai andato” esclama. Ma, come rivela il Tempo, il quotidiano diretto da Franco Bechis, non è vero.

Casalino, ex portavoce del M5S e dell'ex presidente del Consiglio Conte, è stato ospite di Formigli che non ha avuto pietà di lui e ha cominciato ricodandogli tutti i no ad avere nella sua trasmissione esponenti del Movimento per una serie di scoop che danneggiavano l’immagine edulcorata del partito fondato da Beppe Grillo.

Verso la fine dell'intervista Casalino ha quindi commentato il tweet del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a favore di Barbara D’Urso. “C’è stata una polemica terribile, hanno sbranato Zingaretti fuori e dentro il partito, voglio il parere del comunicatore Casalino, fossi stato tu il portavoce lo avresti consigliato così? Tu li hai mandati tutti dalla D’Urso, Di Maio, Di Battista, da noi no, mai, da lei sì, tutti…”, ha attaccato Formigli e Casalino ha risposto negando tutto: “Conte non è mai andato… credo che ci sia un atteggiamento snob verso alcuni programmi, alcuni sono considerati di serie A e altri di serie B. Non lo so se lo avrei fatto, onestamente non lo so, ma l’attacco a Zingaretti per un tweet mi sembra ingiusto”.

In realtà, Giuseppe Conte è stato ospite di Live Non è la D’Urso esattamente un anno fa, il 23 febbraio 2020, quando iniziò la pandemia. L’allora presidente del Consiglio si collegò dalla sala operativa della Protezione Civile e alla D’Urso che annunciò che gli avrebbe dato del tu, rispose: “Faccia pure, faccia pure”.

