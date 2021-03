Matteo Bassetti a L'aria che tira massacra il fisico che vuole rinchiuderci: "Grazie al lockdown", "Ma lei che mestiere fa?"

04 marzo 2021 a

Scontro in diretta da Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, tra Matteo Bassetti, virologo, e il fisico Giorgio Parisi: "Io rispetto il pensiero, ma mi scusi, i pazienti li curano i fisici o i medici?", attacca Bassetti: "Dire che in Inghilterra ha avuto un impatto sulla diminuzione dei contagi solo il lockdown e non le vaccinazioni... se ne assume le responsabilità", perché, aggiunge il virologo dell'Ospedale San Martino di Genova, "Tutto il mondo dice il contrario, lo dicono le pubblicazioni scientifiche". E affonda: "Non ho mai sentito parlare di vaccino dai fisici.Lui dice esattamente l'opposto, non vacciniamo e facciamo il lockdown".

Video su questo argomento "Il vaccino Sputnik? Se funziona usiamolo". Salvini definitivo: "Facciamo in fretta"



A quel punto Parisi, fisico dell'Accademia dei Lincei prova a rispondere: "Ho detto che la discesa della curva è stata grazie al lockdown, tanto che è scesa già un mese fa". Il fisico ha anche affermato che "c'è la possibilità di una quarta ondata", e che "dobbiamo prepararci a evitarla. Se la campagna vaccinale finisce in tempo e se poi da qualche parte del mondo verso settembre scoppiasse una nuova variante", conclude, "dovremmo lanciare una nuova campagna vaccinale di richiamo entro l'autunno".

Varianti fuori controllo, "si chiude stasera": Lombardia, la drammatica accelerata di Fontana

Ma Bassetti è una furia. Nel suo mirino finiscono l'Italia e l'Europa: "E' stata la peggior campagna vaccinale del mondo, siamo in una situazione che nessuno di noi avrebbe voluto rivedere. Non mi sarei mai aspettato di vedere questi numeri", prosegue il viroloso. "Se solo avessimo lavorato diversamente sui vaccini oggi potremmo dire che il tributo che pagherà l'Italia si poteva non pagare". E rimarcato infine il fatto che "i dati inglesi e scozzesi dicono che il vaccino AstraZeneca funziona in tutte le classi di età, anche negli ottantenni. Nel Regno Unito hanno vaccinato circa il 30 per cento della popolazione in due mesi, un dato eccezionale".

