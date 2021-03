Meghan Markle e Harry, la bomba di Selvaggia Lucarelli: "Sospetti infami, accuse vomitate", indiscreto sul principe William

11 marzo 2021 a

L'intervista di Oprah Winfrey a Meghan Markle e il principe Harry ha fatto parecchio scalpore sia nel Regno Unito che negli Usa. Ma tra coloro che non si bevono la storia dei poveri maltrattati dalla Regina Elisabetta c'è Selvaggia Lucarelli. Che sul Fatto Quotidiano scrive: "Appare subito evidente che ogni singola domanda del faccia a faccia è palesemente concordata. Per quanto Oprah sia abile nel fingere improvvisazione, il suo stupore è a tratti stucchevole, 'dursiano'". La giornalista, in particolare, non crede alla storiella per cui la duchessa di Sussex non sapeva nemmeno chi fosse realmente Harry: "E' questa, forse, la parte meno convincente dell’intervista: la Cenerentola ingenua e inesperta, inciampata per caso in un principe di cui ignorava storia e obblighi, con cui pensava, chissà, di fare le vacanze al Papeete o di ubriacarsi nei pub di Soho", scrive la Lucarelli.

Secondo la firma del Fatto, due sono le opzioni: o si crede alla Markle e alla sua fragilità incompresa in un ambiente rigido come Buckingham Palace o si crede a chi la ritiene un'abile manipolatrice che voleva sia il principe che i contratti con Netflix. Per Selvaggia Lucarelli, però, una cosa non torna: "Quel vomitare accuse sulla Corona stando ben attenti tutti e due a risparmiare chi quella corona la porta in testa da 69 anni". Meghan e Harry, infatti, hanno parlato bene della Regina Elisabetta durante l'intervista, sostenendo quanto la Sovrana sia sempre stata gentile nei loro confronti. Stando alla giornalista, allora, quando i due si sono lamentati della mancata scorta, la Oprah avrebbe dovuto chiedere: "Sono decisioni che prende quella regina meravigliosa di cui vi guardate bene di dire male perché è la Regina. O no?”. Il quesito però non c'è stato e la Lucarelli velenosamente scrive: "Chissà, forse non era sul copione".

Sbagliato anche il modo in cui Harry e Meghan hanno accusato la Corona di razzismo, secondo la firma del Fatto. La coppia, infatti, ha detto solo genericamente che ci sono state delle conversazioni a corte sulla eventuale pelle scura del bambino dopo la nascita. Ma non hanno mai fatto alcun nome. "Hanno gettato così l’ombra di un sospetto infamante su tutti i componenti della famiglia", ha fatto notare la Lucarelli. Che poi ha aggiunto: "Harry lascia intendere che il rapporto con suo fratello William sia disastroso e il dubbio che molte delle accuse senza nome siano indirizzate a lui, è forte".

