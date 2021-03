Fabrizio Corona, mamma Gabriella accusa i magistrati: "Abuso di potere, che Dio ci aiuti"

13 marzo 2021 a

Il dramma di Fabrizio Corona sconvolge anche mamma Gabriella. A due giorni dall'arresto dell'ex re dei paparazzi, condotto poi nel reparto di psichiatria dell'ospedale Niguarda di Milano dopo aver tentato il suicidio in diretta sui social e aver dato in escandescenze con gli agenti che lo avevano prelevato a casa, la madre scrive sulla pagina Instagram del figlio e parla di un uomo "perseguitato dalla magistratura" e di "abuso di potere".

"Per la prima volta dopo tanti anni ti ho visto cambiato... - scrive la signora Gabriella - Certo ancora i gravi problemi legati alla tua patologia sono da debellare del tutto. Ma per i cittadini che in questa Italia cercano una giustizia giusta io dico che mio figlio è un perseguitato da un tipo di magistratura bigotta e priva di qualsiasi segno di sensibilità umana".

Il riferimento della vedova di Vittorio Corona, giornalista storico collaboratore di Indro Montanelli scomparso nel 2007, è ai problemi mentali di Fabrizio, che sarebbe affetto da bipolarismo. A sua difesa si sono mosse le sue ex come Belen Rodriguez, l'amica Asia Argento e personaggi pubblici come Nunzia De Girolamo. "A nome di tutte le madri che hanno i figli perseguitati - prosegue la signora Gabriella - io chiedo che questo abuso di potere finisca perché il mio cuore è a pezzi ma... il mio onore di cittadina che credeva nella giustizia è stato trafitto da una lama piena di veleno e cattiveria. Che Dio ci aiuti affinché la giustizia possa vincere sull'arroganza di chi non è in grado di capire".

