Mauro Corona, il dramma della figlia Marianna malata di tumore: "Un libro per sopravvivere"

Mauro Corona non ha avuto una vita semplice. Lo stesso scrittore, quando era ancora ospite fisso di Bianca Berlinguer a CartaBianca, aveva ammesso tutte le difficoltà affrontate nella vita. E alle ormai note se ne aggiunge una fino a poco fa sconosciuta. A raccontarla è proprio la figlia dello scultore, Marianna Corona. "Mia figlia ha scritto un libro per sopravvivere", ha risposto Corona raggiunto dal Corriere della Sera per spiegare il dolore vissuto da Marianna. Quattro anni fa sua figlia aveva 38 anni e ha saputo di avere un cancro al colon.

"Il tumore mi aveva creato un disagio interiore - ha scritto nella sua opera Fiorire tra le rocce -. Ne sono uscita pian piano, ritornando a riconsiderare il corpo che sentivo distante, quasi repellente". Ma la forza ha preso il sopravvento: "Noi montanari cresciamo con l’insegnamento che bisogna essere sempre duri e forti. Come la montagna. È un immaginario che tempra. Prima della malattia mi sentivo forte. Una forza che mi veniva da questo paradigma. Invece ero fragile".

Ad aiutarla nel lungo percorso il padre, sempre a suo fianco: "'Non guardarla mai che pian piano arrivi' mi ha sempre detto mio padre. L’uomo che mi ha trasmesso la passione per l’aria aperta e lo sport". Altrettanto benefica la scrittura: "Era l’ultima cosa che avrei voluto fare. In famiglia c’è già uno che scrive. Mi bastava…Che cosa ha detto mio padre? 'Ti ho conosciuta di piu in queste pagine che in tutta la vita'. Sapeva del libro, chiedeva ma io restavo sul vago. Però da allora abbiamo iniziato a comunicare davvero, perché ho imparato a dirgli come sto attraverso gli sms. E anche lui si racconta e mi dice come sta. A voce non riusciamo a gestire l’emotività. Io sono riservata, chiusa, lui invece ha una personalità imperante. Meglio con gli sms. Lo smartphone? Non è capace di usarlo", ha confessato strappando a tutti un piccolo sorriso.

