Meghan Markle, "lei avrebbe voluto farlo". Ribaltone alla vigilia del funerale: "eliminata" dai Windsor?

Un clamoroso "ribaltone" a corte, alla vigilia del funerale del principe Filippo, che si terrà domani, sabato 17 aprile. Si torna a parlare di Meghan Markle, la grande assente: ci sarà il marito, il principe Harry, ma non ci sarà lei. Ufficialmente "fermata" poiché incinta, in uno stato avanzato durante il quale sono fortemente sconsigliati i viaggi aerei, soprattutto se intercontinentali. Ufficiosamente, invece, assente per evitare il confronto e le tensioni, inevitabili dopo l'intervista concessa a a Oprah Winfrey insieme al marito.

Dunque, eccoci al ribaltone. Secondo quanto scritto da E! News, infatti, Meghan Markle avrebbe voluto prendere parte ai funerali del principe Filippo, insomma non avrebbe voluto lasciare da solo Harry in una situazione che per certo non sarà semplice, né serena. Secondo quanto riportato da E! News, che cita una fonte vicina alla coppia, infatti i rapporti tra Harry e William continuano ad essere ai minimi termini. Questo anche per le ripetute "violazioni della privacy" che il marito di Meghan Markle avrebbe commesso ai danni di William.

Tornando a Meghan Markle, insomma, si apprende che in verità avrebbe voluto presenziare. Dunque, perde quota la versione ufficiosa, ossia che non sarebbe andata ai funerali per evitare problemi. Certo, l'assenza è dovuta in primis alla sua gravidanza. Ma a questo punto, forse, non è neppure così sbagliato ipotizzare che a non volerla fossero i Windsor. Per certo, a poche ore dalle esequie di Filippo che saranno trasmesse in diretta televisiva mondiale, la tensionee resta altissima. Soprattutto tra i due fratelli-coltelli.

