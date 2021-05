Vittorio Sgarbi, frecciata a Fedez: "Prima insultava gli omosessuali, poi ha capito che poteva vendergli le unghie smaltate"

04 maggio 2021 a

Altra frecciata di Vittorio Sgarbi a Fedez. Tutta colpa delle dichiarazioni anti-Lega del cantante al Concertone del Primo maggio. Per l'occasione il rapper marito di Chiara Ferragni aveva criticato il Carroccio, reo di non voler approvare il disegno di legge contro l'omotransfobia. Peccato però che oltre al polverone, Fedez debba fare i conti con il passato. Lo stesso in cui derideva Tiziano Ferro, oggi sposato con un uomo. Quanto basta per scatenare il critico d'arte che su Twitter cinguetta: "Fedez e le frasi contro gli omosessuali: 'Ho sbagliato: anni fa ero più ignorante'. Poi, però, ha capito che poteva vendergli le unghie smaltate". E infatti il marito della più nota influencer difende a spada tratta lo smalto anche sugli uomini. Una casualità o solo perché ha lanciato la sua nuova linea di smalti? Chissà, certo è che l'uscita del cantante contro la Lega non è andata molto giù a Sgarbi.

Qualche giorno fa, dopo il Primo maggio, attaccava: "Se decidi di partecipare al concerto del Primo Maggio parli di lavoro, non fai un comizio per attaccare i tuoi avversari. Diversamente, il tuo ruolo non è quello dell'artista, ma di un militante che utilizza il servizio pubblico per propagandare le proprie idee politiche". E ancora, ironico ma fino a un certo punto: "La cosa buona di Fedez è la Ferragni".

Eppure qualcuno in difesa del rapper c'era. Tanto che sotto al suo commento qualcuno replicava: "Non è vero, è cresciuto tanto e dimostra di essere intelligente", cinguettava un internauta mentre un altro ammetteva; Fedez è un ragazzo coraggioso, intelligente, dice la verità, non ha peli sulla lingua, fa beneficenza... Ben vengano quelli come Fedez".

