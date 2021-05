Piazzapulita, Laura Boldrini torna in tv dopo il tumore: "Un'onda anomala che ti porta via, niente ha più senso"

07 maggio 2021 a

"Sto meglio, il percorso è lungo ma l'operazione è andata bene". Laura Boldrini interviene a Piazzapulita su La7, ed è la prima volta che la deputata del Pd ed ex presidente della Camera ha modo di parlare in tv del tumore che l'ha colpita, obbligandola qualche settimana fa a un'operazione chirurgica, e che la terrà lontana diverso tempo dalla politica attiva.

"Per me è stata una grande sorpresa, è come un'onda anomala che arriva e ti porta via. Quell'onda ti fa scoprire debolezze e fragilità - spiega visibilmente provata la Boldrini -, le priorità cambiano e molto non ha più senso. Ho affrontato questa malattia, il tumore che non si sa da quanto tempo fosse lì, che ho scoperto per caso e per questo devo dire grazie a un'amica che mi ha forzato a fare questa visita. Poi c'è stata la risonanza magnetica, mi sono operata e per fortuna non ci sono infiltrazioni".





"È stata un'esperienza che mi ha toccato profondamente - ammette la Boldrini, mentre Formigli la ascolta in silenzio - e ho conosciuto realtà come quelle oncologiche, sempre in bilico in qualche modo tra angoscia e speranza. Devo ringraziare i medici, fatemelo dire ora che sono ancora in ospedale, il sistema sanitario pubblico è una grande risorsa, qualcosa su cui dobbiamo investire, la salute è un bene comune ed è prioritario investire su questo". "L'Europa - conclude la deputata dem - con questa pandemia è cambiata, dall'austerità siamo andati agli investimenti e spero che ce ne siano abbastanza per dare a tutti i cittadini europei un diritto concreto, non solo sula carta".

