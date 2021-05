Dritto e Rovescio, Mauro Corona contro Roberto Speranza: "Caro ministro, togli il coprifuoco o qui qualcosa succede"

07 maggio 2021 a

Mauro Corona è stato ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete4, dove ha trovato ospitalità dopo essere stato sbattuto fuori da Rai3, nonostante la volontà di Bianca Berlinguer di riaverlo a Cartabianca. Lo scrittore montanaro ha espresso la sua opinione sul tanto osteggiato coprifuoco, che potrebbe essere prorogato dalle 22 alle 23 o 24 a partire dalla metà del mese di maggio. “La gente non è mica cretina, la sa lunga - ha esordito Corona - perché bisogna ritirarsi alle 22? Che differenza c’è? Quanti contagi in più a mezzanotte? Chiedo umilmente a chi decide di informarsi e di comunicarlo alle persone”.

Poi lo scrittore ha citato il caso delle decine di migliaia di tifosi dell’Inter assembrati a Piazza Duomo e per le strade di Milano: “Qui invece multano una ragazzina che è andata a trovare la nonna. Mettiamo una mano sulla coscienza, bisogna avere equilibrio. Perché questi signori che hanno multato la ragazzina non vanno a Milano ad occuparsi dell’ammassamento di tifosi?”. Ma in quel caso addirittura il Prefetto ha fatto sapere che era meglio lasciarli liberi: “Però quando andiamo in un paesino di 300 anime come questo, vediamo una ragazzina multata perché torna a casa dopo le 22. Il tuo dovere non è più tale ma è una ripicca”.

E da qui è partito l’invito a occuparsi di cose più importanti: “Vadano a fare combattimenti seri, non contro la ragazzina che sta tornando da casa della nonna. In quanto al coprifuoco, caro Roberto Speranza, adesso siamo stufi. Sei una brava persona - ha chiosato Corona rivolto al ministro - sei una persona mite, però adesso siamo stanchi. O decidi di agevolare la vita oppure qualcosa succede”.

