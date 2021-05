Storie Italiane, caso Denise Pipitone: "Mamma la ha uccisa". Intercettazioni horror "mai visionate prima", l'ultima clamorosa pista

10 maggio 2021 a

Il caso Denise Pipitone, dopo il fallimento della pista russa, sta prendendo un'altra piega. Gli inquirenti si stanno ora focalizzando su Anna Corona, l'ex moglie del padre della piccola scomparsa diciassette anni fa da Mazara Del Vallo. Inutili i tentativi di trovare qualcosa nell'abitazione della Corona, ma qualcosa sembra comunque procedere. A Storie Italiane, programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, sono state infatti analizzate delle nuove intercettazioni emerse solo negli ultimi giorni. I dialoghi risalgono comunque ai giorni in cui la figlia di Piera Maggio è scomparsa.

Al centro delle telefonate c'è sempre lei, Anna Corona, da subito considerata uno dei possibili rapitori di Denise. La prima intercettazione che viene fuori è il dialogo tra Jessica e Alice, le figlie di Anna Corona in cui l’una dice all’altra: "Eravamo a casa, la mamma l’ha uccisa a Denise" e poi: "L’ha uccisa a Denise la mamma, tu dici queste cose boh" e Jessica risponde: "Tu non devi parlare". E Alice: "Logico". Nella seconda intercettazione invece spunta Gaspare, fidanzato di Jessica, che parla con Anna: "La tendina…che gli ho detto là in cucina? Vedi qua e là? È da tre/quattro anni che mi vanno le cose sempre più male" spiega il ragazzo mentre Anna gli chiede: "Mi vuoi bene ? Mi stimi? Non ti scordare certi momenti che sono solo nostri".

Al momento della scomparsa gli inquirenti non presero in considerazione questi audio. Ma oggi le cose potrebbero cambiare. Lo spera il legale di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta: "Stiamo lavorando su nuove intercettazioni che riteniamo estremamente importanti, mai entrate nel precedente dibattimento. Quello che stanno facendo i nostri consulenti è un lavoro complementare a quello che la Procura sta svolgendo nella segretezza dell’inchiesta". E ancora: "Le piste sono state battute tutte fin dall’inizio, ma ci sono tanti punti ancora opachi, come la bambina avvistata a Milano il 18 ottobre 2004".

