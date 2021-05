Regina Elisabetta, il principe Carlo con la vanga e le "conciata" così: una foto senza precedenti

18 maggio 2021 a

a

a

Torna a mostrarsi in pubblico, la Regina Elisabetta, in una delle sue prime apparizioni dalla scomparsa del marito, il principe Filippo, epilogo di un periodo drammatico per la famiglia reale inglese, pochi giorni prima terremotata dall'intervista di Meghan Markle e del principe Harry a Oprah Winfrey (e il terremoto è tutt'altro che finito: pochi giorni fa, Harry è tornato a parlare della sua vita tra i Windosr "come un mix tra uno zoo e il Grande Fratello"). Ma, si diceva: la sovrana.

"Matrimonio a tre e corna di Carlo con la babysitter?". Lady Diana, 26 anni dopo una terrificante verità sull'intervista-scandalo

Elisabetta è tornata a mostrasi sui social della famiglia Reale, in uno scatto che la ritrae insieme al principe Carlo in mezzo alla natura. E stupisce il look sfoggiato da Elisabetta: un soprabito verde e in testa un foulard, senza scordare gli stivaloni in pelle nera. Un look decisamente poco... regale. Il figlio invece indossa un classico cappotto-cammello e tiene tra le mani una vanga. La ragione? Scavava un buco nel terreno per il lancio dell'iniziativa The Queen's green canopy. A corredo dello scatto social, la scritta: "Piantare un albero è una dichiarazione di speranza e fiducia nel futuro".

La Regina Elisabetta e il figlio sono uniti dalla passione per la natura, dimostrata nel migliore dei modi da questa fotografia. In buona sostanza, con questo post, i due chiedono di piantare un albero per difendere la natura, proprio come lo sta piantando Carlo, il suo personalissimo regalo per i 70 anni del regno che si celebreranno nel 2022. "Chi vorrà, potrà pure condividere il suo albero su una mappa interattiva, così da essere d’ispirazione", aggiunge Carlo nel video in cui si mostra con la vanga.

Il principe Carlo alla canna del gas, a cosa si riduce per far soldi: un affronto alla Regina Elisabetta?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.