DiMartedì, Giovanni Floris fa vacillare Pierpaolo Sileri: "Nuovo governatore del Lazio?", definito il suo futuro politico

C'era anche Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, tra gli ospiti di Giovanni Floris a DiMartedì nella puntata andata in onda ieri sera su La7. Tra una domanda sul Covid e una sulle riaperture, il conduttore ha stuzzicato Sileri su una sua eventuale candidatura a governatore della Regione Lazio al posto di Nicola Zingaretti nei prossimi anni. La replica è stata immediata: "In sei mesi il mio nome è venuto fuori sia per il sindaco di Roma sia per il presidente della Regione Lazio, ma io ho già fatto presente che la mia unica candidatura è alla sala operatoria al termine della legislatura". Poche ma semplici parole, insomma.

Parlando del vaccino e della possibilità di spostare la seconda dose, soprattutto per venire incontro alle esigenze degli italiani che andranno in vacanza quest'estate, il sottosegretario del M5s ha spiegato: "Spostare la seconda dose è un'opportunità per fare più prime dosi. Ed è una grande opportunità oggi, visto che dobbiamo rimodulare una campagna di vaccinazione per i soggetti più giovani in prossimità delle vacanze estive".

Alla domanda di Floris su un possibile sbilanciamento nella ripartenza, Sileri ha risposto: "Non ci stiamo assolutamente sbilanciando. Tempo fa dissi che bisognava aspettare la metà di maggio per vedere i primi risultati. E non perché io sia un veggente, ma bastava guardare cosa è successo nel Regno Unito e in Israele con l'avanzamento delle vaccinazioni. E' chiaro che sarebbe accaduto anche da noi. E poi la bella stagione forse ci ha aiutato".

