Francesca Bria, soffiata di Dago: è lei la donna con cui è stato beccato "trangugiare crudi" Andrea Orlando

Andrea Orlando beccato. Dagospia in un flash lancia l'indiscrezione che vede protagonista il ministro del Lavoro, pizzicato in compagnia di Francesca Bria. L'economista e accademica italiana, dal 2020 presidente del Fondo Nazionale per l'Innovazione-CDP Venture Capital, è anche consulente delle Nazioni Unite e della Commissione Europea. Da qui a Dago sorge un quesito: "Di cosa hanno parlato domenica a pranzo mentre trangugiavano crudi alla pescheria Rossini ai Parioli?". La domanda è lecita soprattutto perché, come ricorda il sito di Roberto D'Agostino, la Bria "è candidata a tutto, compreso il prossimo Cda Rai", nonostante - è la frecciata - "non abbia alcuna competenza in materia". E ancora, si legge: "Il suo sponsor è proprio il ministro del Lavoro, ma Dario Franceschini e Lorenzo Guerini sono contrari".

Intanto sono proprio i componenti del Pd della Commissione di Vigilanza Rai - a partire dalla capogruppo Valeria Fedeli e proseguendo con i parlamentari Flavia Piccoli, Michele Bordo, Francesco Verducci e Andrea Romano - a chiedere di cambiare al più presto i membri del Cda di Viale Mazzini. "Chiediamo ai presidenti Casellati e Fico - è l'appello - di avviare quanto prima le procedure previste dalla legge per il rinnovo dei quattro membri del CdA di nomina parlamentare, pubblicando i bandi per la presentazione delle candidature".

Dello stesso parere i consiglieri di amministrazione Rai, Rita Borioni e Riccardo Laganà: "Da alcuni giorni leggiamo sugli organi di stampa di ipotesi di proroghe del Cda della Rai. Riteniamo, al contrario, che questo Cda, con l'approvazione del bilancio 2020, avrà compiuto il suo percorso e che, nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge dovrà essere nominato un nuovo Cda", hanno fatto sapere in una nota.

