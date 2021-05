Matteo Bassetti coi capelli, la foto d'archivio a Domenica live: cosa tira fuori la D'Urso, sconcerto generale

24 maggio 2021 a

Il virolo Matteo Bassetti con i capelli. E la foto amarcord fa scattare a Domenica Live l’operazione rewind. Da Barbara D’Urso arriva il virogolo tanto amato in tv, durante questi mesi difficili di pandemia. Si presenta con sua moglie Maria Chiara e lo scoop non manca. La D’Urso, infatti, scava a fondo cosi tanto da ritrovare una foto di quando il prof aveva i capelli. “Piacione, al primo appuntamento”, puntualizza la moglie di Basetti (una bionda mozzafiato) che svela tutti i segreti di suo marito. Lei si chiama Maria Chiara Milano Vieusseux ed è ospite di Domenica Live. Un viaggio nei ricordi passando per i momento trascorsi all’università quando Bassetti, come lui stesso dice, era un “paninaro”.

Bassetti ha sempre avuto quel sogno nel cassetto (fare il medico) e l’ha realizzato. “Ero un paninaro”, racconta. Maria Chiara svela che al primo appuntamento era stato respinto perché troppo spavaldo. “Era un trentenne rampante figlio di un importante professore appena tornato da Yale. Si sentiva molto in auge, a suo modo di vedere..." , dice dalla d’Urso la moglie di Bassetti.

“E’ stato amore a prima vista ma all’inizio non mi voleva”, dice il medico. “Sono molto gelosa” - replica Maria Laura- “ma di cose concrete, se le persone si lanciano in grandi elogi social mi fa piacere, lui è un piacione. Sì, a lui fa proprio piacere, piacere appunto”. E nelle scorse settimane si era raccontato in un’intervista a Chi, a firma di Patrizia Groppelli. Una vera bomba perché per la prima volta aveva parlato di sè senza la divisa da medico.

