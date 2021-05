Meghan Markle alla frutta, "guarigione ancestrale": roba da stregoni, ecco come "cura" i problemi psichici di Harry

27 maggio 2021 a

Il principe Harry ha detto che vuole rompere il ciclo di dolore e sofferenza per il bene del figlio Archie e della secondogenita in arrivo dopo aver subito angherie emotive nella sua infanzia. Sotto accusa il padre Carlo, "incapace di trasformare tutte le emozioni negative legate alla morte di Lady Diana in lezioni positive ai figli". Un rapporto difficile devastato soprattutto per la scomparsa della principessa nel 1997, quando i piccoli Harry e Wìlliam erano in una età complicata.

In questo percorso di auto-consapevolezza, il principe può contare sull’aiuto della moglie Meghan Markle che l’ha introdotto al concetto di guarigione ancestrale: l’ ‘ancestral healing’ porta ad analizzare la vita e i traumi dei nostri antenati e disinnescare delle dinamiche legate al ‘dolore genetico’. Il Mail, tabloid da sempre attento alle dinamiche della Casa Reale inglese, ha scritto che "sia Meghan che Harry si portano dietro un notevole bagaglio genetico di dolore, ora sta a loro spezzare la catena”.

Secondo il giornale la Markle pratica anche il Reiki, terapia giapponese per canalizzare nel modo giusto le energie del corpo. La 39enne sarebbe anche una grande sostenitrice del tapping, una tecnica utilizzata per alleviare il dolore emotivo e l'ansia toccando i punti di pressione in maniera simile all’agopuntura. "Meghan è convinta che il tocco abbia aiutato sia lei che Harry a rilasciare schemi negativi impressi nel loro dna dalle generazioni passate - generazioni che videro tempi particolarmente bui, tra cui schiavitù e guerra". La notizia arriva dopo l’intervista del principe Harry al podcast "Armchair Expert" dove confidava le lotte con problemi mentali e nella quale la coppia ha paragonato la vita di palazzo a uno zoo e al "The Truman Show".

