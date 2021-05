Kate Middleton, impensabile: ecco la sua faccia mentre le fanno il vaccino anti-Covid

30 maggio 2021 a

a

a

Sotto a chi tocca. E il vaccino contro il coronavirus questa volta tocca a niente meno che a Kate Middleton, 39 anni, nata il 9 gennaio del 1982, la duchessa che ha sposato il principe William entrando nella famiglia reale inglese. Kate, infatti, ha ricevuto la sua prima dose di siero, una decina di giorni dopo il consorte.

Meghan Markle e Harry sfrattati: il pesante sospetto sulla "vendetta della Regina Elisabetta"

A dare la notizia è stata lei stessa, su Twitter, dove ha rilanciato una fotografia che la ritrae nel momento in cui riceve il vaccino. In calce all'immagine, il commento: "Ieri ho ricevuto la mia prima dose di vaccino contro il Covid-19 al Science Museum di Londra". E ancora: "Enormemente grata a tutti coloro che stanno svolgendo un ruolo nelle vaccinazioni, grazie per tutto quello che state facendo".

E colpisce la tranquillità, l'imperturbabilità di Kate Middleton nella fotografia: è sempre lei, sempre lo stesso sorriso, anche quando l'operatore le inietta il siero. Moltissimi i seguaci che hanno commentato l'immagine.

Meghan Markle, la foto più imbarazzante. Guardate cos'ha in mano: "È la prova, ha mentito"

Al netto di questo, ovviamente le voci sulla famiglia reale continuano a rincorrersi, soprattutto per le vicende legate a Meghan Markle e ad Harry, per le ultima accuse mosse da quest'ultimo ai Windsor. Bene, pare che anche in questo caso la Middleton stia lavorando nell'ombra, una sorta di ambasciatore per cercare di riportare la situazione sotto controllo. Se la pace ormai sembra impossibile, i Windsor si augurano almeno un cessate il fuoco.

Kate Middleton l'erede di Filippo, "la Regina persa senza di lei": il gesto dopo il funerale che ha cambiato lo status della Duchessa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.