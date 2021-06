Rick Wiles: "Io, un sopravvissuto del genocidio vaccinale". Il conduttore negazionista? Dopo le frasi deliranti, una fine terribile

01 giugno 2021 a

Si chiama TruNews ed è un canale tv online statunitense che propone fake-news e teorie del complotto. E ancora, come riporta Open , spiccano anche omofobia, antisemitismo, odio razziale e religioso. Il fondatore e proprietario è il pastore cristiano Rick Wiles, il quale ha sostenuto la tesi degli Usa controllati da un gruppo di sionisti satanisti e le teorie del complotto sulla Covid19, soprattutto quelle no-vax.

E perché si parla di loro? Presto detto: da qualche giorno la redazione di TruNews si trova in grossa difficoltà, diversi dipendenti si sono ammalati di coronavirus. Tra loro anche il volto più noto, l'anchorman, proprio mister Rick Wiles.

La notizia è stata data lo scorso 27 maggio su GAB, un social network dove proliferano neonazisti, complottisti e suprematisti. Nel post si parlava di un focolaio di Covid tra dipendenti e familiari della tv, dunque veniva annunciata la chiusura degli uffici, una decisione proprio di Wiles. Il 30 maggio, secondo Newsweek, lo stesso Wiles sarebbe stato ricoverato per l'aggravarsi del suo quadro.

E così, ora, rimbombano le deliranti frasi di Rick Wiles, che solo un mese prima, ospite del programma Right Wing Watch, aveva affermato che non si sarebbe mai vaccinato e che era convinto di essere "un sopravvissuto del genocidio vaccinale". Testuali, e deliranti, parole. Ora, come detto, è ricoverato. La conferma è arrivata proprio dalla newsletter di TruNews: "Rick ha molto bisogno delle tue preghiere. Oggi è stato portato al pronto soccorso e, sotto il consiglio del medico, è stato ricoverato in ospedale. Attualmente è sotto ossigeno e dovrebbe rimanerci per un po’ di giorni". Chissà, forse cambierà idea sul vaccino...

