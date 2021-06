Maneskin, Selvaggia Lucarelli contro Emma Marrone: "Sessismo? No, sul palco eri stata imbarazzante"

05 giugno 2021 a

I Maneskin hanno vinto l'Eurovision, mentre Emma Marrone si è posizionata al 21esimo posto nel 2014, ma il sessimo non c'entra nulla. Secondo Selvaggia Lucarelli non è corretto "scomodare" questa parola quando non è necessario. Tutto è nato da un'intervista in cui la cantante salentina si è lamentata del trattamento ricevuto sette anni fa, un trattamento che - a suo dire - fu completamente diverso rispetto a quello riservato a Damiano David dei Maneskin. "Invece di essere sostenuta venni massacrata: si parlò solo degli shorts d'oro che spuntavano sotto l'abito e delle mie movenze. Ora che Damiano si presenta a torso nudo e con i tacchi a spillo va bene: è evidente che c'è sessimo", ha detto Emma.

Del tutto in disaccordo con lei la Lucarelli che, in un post su Instagram, ha scritto: "Io ho rispetto per Emma ma con onestà, la canzone era brutta, si posizionò malissimo e sul palco la performance fu piuttosto imbarazzante. Questo anche se si fosse presentata con una tuta da sci". Facendo riferimento all'abbigliamento, poi, la giornalista ha spiegato che il look dei cantanti che si esibiscono sul palco dell'Eurovision viene sempre commentato "perché fa parte dell’impalcatura, della performance". Il caso di Emma, insomma, non sarebbe stato un'eccezione.

"Non scomodiamo il sessismo quando non serve. Grazie. Anche perché sei molto più intelligente di quello che hai detto, Emma", ha commentato alla fine la Lucarelli. Chissà se l'artista salentina deciderà di rispondere a questa provocazione. Nel frattempo, si prepara per l'inizio del suo nuovo tour dopo il Covid. Luogo di partenza Verona.

