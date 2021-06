Rocco Casalino, nuovo ruolo nel M5s: sarà l'"allenatore" di chi va in radio e tv

10 giugno 2021 a

a

a

Rocco Casalino ha trovato lavoro. Non farà il portavoce, come ha fatto nei mesi scorsi per l'ex premier Giuseppe Conte, ma avrà un ruolo del tutto inedito all'interno del Movimento 5 Stelle. Stando alle prime indiscrezioni riportate dall'AdnKronos, Casalino torna ufficialmente nel mondo della comunicazione. In particolare, si occuperà principalmente di coaching tv e di analisi strategica delle tecniche di comunicazione radiotelevisiva e analisi delle performance.

"Magari dovrà ricambiargli il favore". Conte? Il pesantissimo retroscena di Bechis sul M5s: il big di centrodestra che l'ha aiutato contro Casaleggio

In altri termini, l'ex portavoce di Palazzo Chigi farà da allenatore: preparerà i grillini prima di eventuali interviste in radio e televisione. Lavorerà sia per il gruppo parlamentare M5s alla Camera sia per quello al Senato. E non è tutto: continuerà a seguire anche la comunicazione del leader in pectore del Movimento, Giuseppe Conte. Pare, inoltre, che il contratto di lavoro sia già stato firmato.

"Pure i fuochi d'artificio...". Dago-bomba su Conte: la "pagliacciata alla Casalino" per incoronarlo re del M5s

Pochi giorni fa, tra l'altro, si è parlato di una certa tensione all'interno del Movimento tra Casalino e Davide Crippa, il presidente dei deputati grillini. L'attrito - secondo il Foglio - sarebbe nato per via dello stipendio che i pentastellati avrebbero dovuto dare all'ex portavoce come nuovo responsabile della comunicazione del M5s. A quanto pare, infatti, Casalino avrebbe voluto quanto guadagnava a Palazzo Chigi, 150mila euro. Mentre i deputati grillini ne avrebbero offerti "solo" 60mila.

"No grazie". Casalino respinto dai deputati M5s: smacco senza precedenti. Motivo? "Umiliante"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.