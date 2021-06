Porta a Porta, "Camilla Canepa come Saman". L'orrore del diplomatico pakistano, Bruno Vespa lo massacra

11 giugno 2021 a

a

a

Gelo nello studio di Bruno Vespa in seguito a una dichiarazione dell'ambasciatore pakistano Jouhar Saleem riguardo al caso di Saman Abbas, la ragazza pakistana scomparsa a Novellara in provincia di Reggio Emilia e che purtroppo, più passa il tempo, più sembra essere stata uccisa dalla sua famiglia. Ma il caso che sta occupando lo spazio mediatico delle ultime ore è la tragica scomparsa di Camilla Canepa, la 18enne deceduta alcuni giorni dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca. "C'è una ragazza, ne stavate parlando prima, che sarebbe stata uccisa da un'iniezione di AstraZeneca. Possiamo mai dire che il vaccino è un assassino? Dobbiamo stare attenti agli stereotipi" ha affermato Saleem a Porta a Porta, in diretta su Rai 1.

"Lo sapremo solo tra un mese". Mara Venier, il dramma della paralisi facciale: la peggiore delle conferme dal marito

Rimasto spiazzato Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati. A rompere il silenzio assordante ci ha dovuto pensare Bruno Vespa che ha così ripreso Saleem: "Ambasciatore, la prego. Questa l'è proprio scappata. Non confonda quello che è successo in tanti Paesi con il vaccino AstraZeneca con l'assassinio di una ragazza". Una delle più classiche gaffe, arrivata dopo che il deputato di Fdi ha incalzato il diplomatico pakistano sulla vicenda della 18enne di Novellara. "In Italia vige la Costituzione italiana - è intervenuto Lollobrigida - e vigono le leggi italiani, non la legge Coranica".

"Tutto per salvarsi le chiappe, tanto di cappello": Travaglio, le impensabili parole si Silvio Berlusconi

"I 113mila pakistani presenti sul territorio devono seguire le leggi del nostro Stato che prevedono il rispetto delle donne e l'impossibilità di considerarle subordinate all'uomo. Chiediamo rassicurazioni su questo e vorremmo sapere, qualora la magistratura italiana dovesse chiedere l'estradizione del padre di Saman, se il Pakistan è pronto a collaborare e a concederla". Il diplomatico del Pakistan è stato poi interrogato da Vespa riguardo a una possibile estradizione del padre di Saman. "Noi abbiamo un trattato di estradizione tra Pakistan e Italia - ha risposto l'ambasciatore - e in passato ci sono state già richieste di estradizione. Tutte le volte che le abbiamo avute c'è stato un esito positivo".

Video su questo argomento "Morta dopo il vaccino, non per il vaccino": Camilla Canepa, la spiegazione di Matteo Bassetti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.