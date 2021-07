Giuseppe Conte umiliato anche dal dentista di Beppe Grillo: "Bisogna essere putt***, non sa niente di politica"

01 luglio 2021 a

Non solo Beppe Grillo. Adesso a scagliarsi contro Giuseppe Conte è anche il dentista del garante, Flavio Gaggero, che a 84 anni si dice pronto a candidarsi alle prossime Politiche. Già un anno fa, tra l'altro, si era candidato alle regionali liguri con Ferruccio Sansa. "Conte è un avvocato stimabilissimo, ma sa davvero poco di politica", ha detto in un'intervista al Corriere della Sera.

Secondo Gaggero, inoltre, il M5s dovrebbe lasciare il governo Draghi: "Lui mi piace molto. Ma io sono di sinistra e di sinistra morirò". E quando i grillini si sono alleati con la Lega di Matteo Salvini allora? "Io e Beppe abbiamo discusso. Ma come diceva Pietro Nenni, a volte la politica deve essere put****". Il dentista di Grillo, poi, ha spiegato che ormai i 5 Stelle sono diventati un partito. Secondo lui, però, ora dovrebbero "tornare movimento di opinione, come anni fa. Come quello di Pannella".

Cosa dovrebbe fare Grillo adesso? A tal proposito Gaggero ha detto: "Io sono un cultore del Vangelo ma anche di Lenin. E lui nel ‘21 disse ai suoi che dovevano farsi da parte e far governare chi sa governare: cioè la borghesia". Quando gli è stato chiesto chi potrebbe essere allora il Lenin dei 5 Stelle, lui ha risposto: "Luigi Di Maio. Oppure Stefano Patuanelli. Loro di politica ne masticano". Parlando di un'eventuale scissione, invece, ha dichiarato: "E' meglio, il Movimento tornerà quello delle origini e perderà un po’ di elettori che erano del Pd". Poi la mano tesa al suo amico Beppe: "Se ora me lo chiedesse, alle prossime Politiche, sarei pronto a dargli una mano e a candidarmi".

