Stasera Italia, Matteo Bassetti sbotta: "In un paese civile del primo mondo i vaccini non sono battaglia politica"

20 luglio 2021 a

a

a

Si parla di vaccino a Stasera Italia su Rete Quattro. Ospite della puntata del 20 luglio del programma condotto da Veronica Gentili è Matteo Bassetti che lancia un chiaro messaggio a Matteo Salvini e Nicola Zingaretti. I due in questi giorni sono stati al centro della cronaca per un botta e risposta sul siero contro il coronavirus su cui l'infettivologo del San Martino di Genova è schietto: "Non avrei voluto assistere a questa polemica in piena campagna vaccinale in un momento di battuta d'arresto".

"Estate patetica". Matteo Bassetti e la variante Delta: così l'Italia si sta condannando a un autunno di dolore

E ancora: "Chi oggi mette in dubbio i vaccini, mette in dubbio l'esistenza dello Stato". Da qui la stoccata: "Un paese civile non deve mettere i vaccini come battaglia politica, di certo questo non è degno di un paese del primo mondo". Proprio in giornata il leader della Lega e l'ex segretario del Partito democratico si erano scontrati sul tema.

"Scarico nasale e astenia". Matteo Bassetti sulla variante Delta: ciò che non avevamo ancora visto

"Invitare i giovani a non vaccinarsi è grave. Siamo in estate e bisogna fare in modo che il maggior numero possibile di giovani si vaccini", sono state le parole del secondo seguite poi dalla replica di Salvini: "Io sono per il rispetto delle regole e della libertà religiosa, di stampa, d'impresa, pensiero e di cura. Concetto quest'ultimo che a qualcuno, a sinistra è ignoto, visto che l'ex governatore del Lazio non capisce o fa finta di non capire. Repetita iuvant. È dimostrato che sopra i 60 anni il vaccino salva la vita e quindi io non obbligo, ma invito tutti a mettere in sicurezza la propria salute. E' altrettanto dimostrato, non da Salvini e Zingaretti, ma dai comitati scientifici tedesco, britannico, olandese, belga e irlandese, che parlare di obbligo vaccinale per i minorenni è una follia. Quindi, Zingaretti studia e leggi prima di parlare. Studia Zingaretti, non i programmi di partito, leggi....Zingaretti sta pensando ancora al fatto che si è dimesso".

"Polemiche ridicole, basta". Bassetti a gamba tesa su Speranza: caso Bonucci, la verità

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.