Meghan Markle? "La voglio rovinare in tribunale". Clamoroso, il padre le fa causa: lo sfregio che gli fa perdere la testa

26 luglio 2021 a

a

a

Ora Meghan Markle torna nel mirino del padre, Thomas Markle, il quale minaccia di portare la figlia e il marito, il principe Harry, in tribunale. La ragione? La coppia gli impedisce di vedere i nipoti, Archi e Lilibet Diana.

Video su questo argomento "Timori a Corte". Harry e Meghan, retroscena da Buckingham Palace: la verità che terrorizza la Corona

Il papà di Meghan, 77 anni, non è nuovo a intemerate contro la figlia. Il loro rapporto è sempre stato molto difficile, tanto che al matrimonio non fu lui ad accompagnarla, a causa di un infarto. E Thomas non ha mai visto i due nipoti. Meghan Markle, da par suo, ha detto di sentirsi tradita dal padre e ha affermato di ritenere "molto difficile una riconciliazione". Questo anche a causa delle molteplici e durissime interviste rilasciate dal padre.

Meghan Markle e Harry, patrimonio da capogiro: quanti soldi si mettono in tasca i duchi, le cifre

E in questo caso, Thomas Markle si è sfogato con Fox News, che lo ha raggiunto direttamente nella sua casa di Rosarito, in Messico: "Non dovremmo punire Lili per il cattivo comportamento di Meghan e Harry. Archie e Lili sono bambini piccoli. Non sono politica. Non sono pedine. Non fanno parte del gioco. E sono anche reali e hanno gli stessi diritti di qualsiasi altro reale", ha tuonato. E ancora, ha aggiunto: "Farò una petizione ai tribunali della California per far valere il mio diritto di vedere i miei nipoti in un futuro molto prossimo". Insomma, la guerra tra padre e figlia si sposta in tribunale.

Video su questo argomento "Patrimonio milionario". Cifra stratosferica nelle tasche di Meghan e Harry dopo l'addio alla Corona inglese

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.