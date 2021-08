Ambra Angiolini, "Com'è toccare uno str***o?": lei e Max Allegri, finisce a insulti

23 agosto 2021 a

Ambra Angiolini non le manda a dire. E risponde a tono a chi la infastidisce sui social. E' successo il giorno di Ferragosto, quando l'attrice, 44 anni, ha pubblicato un suo selfie su Instagram. Nello scatto appare serena e raggiante e nella didascalia scrive: "Dietro questo sorriso ci sono ben 2 kcal bruciate. Buon Ferragosto!". Oltre ai numerosi like e commenti positivi da parte dei suoi fan, però, c'è anche chi le ha lasciato dei messaggi poco educati.

Tra gli haters della Angiolini, in particolare, ce n'è uno che le ha scritto: "Ma come fai a toccare uno viscido come Allegri?". La replica dell'attrice, che ha difeso il compagno Massimiliano, non si è fatta attendere: "Rispondo solo se tu chiedi alla tua fidanzata com'è toccare uno stronz*". Chiara e dritta al punto. La foga con cui Ambra ha risposto al commento contro il tecnico della Juventus dimostra che le voci di una presunta crisi di coppia siano in realtà infondate.

I due, che furono paparazzati insieme per la prima volta a luglio del 2017 dal settimanale Chi, erano finiti al centro del gossip lo scorso aprile: si era parlato di una rottura definitiva. Solo illazioni, in realtà. A maggio, infatti, è arrivata la smentita: la coppia è stata immortalata insieme durante il weekend trascorso nella Capitale per via degli Internazionali di tennis: abbracci, sorrisi e gesti affettuosi. Poi una vacanza romantica in Costiera Amalfitana.

