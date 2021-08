Afghanistan, Maria Giovanna Maglie attacca Luigi Di Maio: "Non abbiamo un ministro degli Esteri"

25 agosto 2021 a

Si parla della crisi dell'Afghanistan e della riunione del G7 sul ritiro che sembra una "resa" in studio a L'aria che tira su La7, nella puntata di oggi 25 agosto e Maria Giovanna Maglie attacca: "Ci sono grandi e profonde responsabilità dell'Occidente, in primis di Joe Biden. Potevamo non essere i vinti", attacca la giornalista. "La guerra l'hanno combattuta solo gli americani e quindi sarà sempre circondata da fastidio", sottolinea la Maglie. "Biden ha fatto delle cose senza nemmeno informare l'Europa".

Non solo, tuona la Maglie, l'Italia "non ha un ministro degli Esteri da molto tempo e soprattutto adesso", dice riferendosi a Luigi Di Maio, che quando scoppiò il caso Afghanistan era ed è rimasto in vacanza. "Chiudo dicendo che questa ritirata disonorevole è di Biden e noi non sappiamo se i collaboratori afghani che hanno lavorato con noi riusciranno a partire".

Del resto a Kabul è il caos. I talebani hanno istituito una serie di posti di blocco intorno ai principali ingressi dell'aeroporto di Kabul, dove negli ultimi giorni si è radunata la maggior parte degli afghani che sperano di fuggire dal Paese, per impedire l'esodo. Possono passare solo i cittadini stranieri muniti di passaporto o gli afghani che hanno un visto Usa o di un Paese Nato.

