Rita Dalla Chiesa, il suo grande amore per gli animali e la preoccupazione di perdere i suoi amati cani

Rita Dalla Chiesa si illumina quando parla del suo amore per gli animali. I suoi tre amici a quattro zampe, infatti, non si separano praticamente mai da lei. Stiamo parlando di Pedro (18 anni), di Nina (12) e di Lady (9). In una intervista concessa al settimanale Nuovo Tv, parlandoci del primo, ormai molto anziano, Rita Dalla Chiesa si è detta molto addolorata soltanto al pensiero che presto potrebbe dover separarsi da lui.

"Pedro è anziano e non si regge più in piedi, ma non oso neppure pensare al giorno in cui non ci sarà più. Da piccolo è stato rinchiuso in una cassapanca con i suoi fratellini: nonostante allora già avessi tre cani, ho voluto prenderlo. Devo stare attenta agli equilibri tra le due femmine”. Infatti Pedro, il cane maschio, è ormai molto anziano. Nina e Lady,sono gli altri due cani di sesso femminile che fanno compagnia alla conduttrice.

"Devo stare attenta agli equilibri tra le due femmine. Se faccio una carezza a Nina, Lady si precipita e la scalza. Oppure, se esco con Nina, quando torno a casa Lady la aggredisce". Di recente, Rita Dalla Chiesa aveva parlato del suo incerto futuro in tv. Adesso, invece, su Nuovo Tv, la conduttrice, parlando del suo grande amore per gli animali, cita una frase del collega Giorgio Panariello: "Mi ricorderò per sempre una sua frase: 'Guardateli negli occhi, quando li abbandonate'"

