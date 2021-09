Meghan Markle, la "bugiarda" massacrata anche in tribunale: il trionfo di Piers Morgan, "e ora riavrò il mio lavoro?"

01 settembre 2021 a

Pesantissima vittoria in tribunale di Piers Morgan, ex presentatore di Good Morning Britain, 56 anni, su Meghan Markle. "Clamorosa vittoria", per usare le sue parole, scritte su Twitter dopo la sentenza che ha stabilito che i suoi commenti sulla moglie del principe Harry non hanno violato il suo codice di trasmissione.

Il conduttore di ITV aveva infatti lasciato il popolare programma all’inizio di marzo, dopo essere stato preso di mira per le sue critiche alla duchessa del Sussex. Nel dettaglio, aveva bollato Meghan come bugiarda per quanto detto circa la sua salute mentale nella celeberrima intervista concessa a Oprah Winfrey. Nella sentenza dell'OFCOM si leggeva: "Questa è stata una decisione ben bilanciata. I commenti del signor Morgan erano potenzialmente dannosi e offensivi per gli spettatori e riconosciamo la forte reazione del pubblico nei loro confronti. Ma abbiamo anche tenuto pienamente conto della libertà di espressione. In base alle nostre regole, le emittenti possono includere opinioni controverse come parte di un legittimo dibattito nell’interesse pubblico e la forte sfida al signor Morgan da parte di altri partecipanti ha fornito un contesto importante per gli spettatori. Tuttavia, abbiamo ricordato a ITV di prestare maggiore attenzione ai contenuti che parlano di salute mentale e suicidio in futuro".

Ora, ovviamente, Piers canta vittoria. E lo fa con i suoi 7,9 milioni di followers, con i quali ha condiviso il seguente messaggio: "Sono lieto che l’OFCOM abbia approvato il mio diritto di non credere alle affermazioni incendiarie del Duca e della Duchessa del Sussex date a Oprah Winfrey, molte delle quali si sono rivelate false. Questa è una clamorosa vittoria per la libertà di parola e una clamorosa sconfitta per la principessa Pinocchio. Riavrò ora il mio lavoro?", ha concluso con una battuta.

