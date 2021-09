Chiara Ferragni si mostra così, il segreto svelato: "Tra un'ora, prendetevi cura della salute mentale"

14 settembre 2021 a

Non è tutto oro quello che luccica. Ne sa qualcosa Chiara Ferragni ch come ha rivelato qualche tempo fa è in terapia da uno psicologo dopo aver sofferto di attacchi di ansia e attacchi di panico. Ora la fashion blogger ha pubblicato nelle stories su Instagram un appello a tutti. Di prendersi cura della propria salute mentale. Che non è meno importante del corpo. "È stata una lunga giornata, vedrò il mio psicologo tra un'ora: ricordatevi di prendervi sempre cura della vostra salute mentale (e che tutti abbiamo qualcosa su cui lavorare)", ha detto.

Nelle scorse settimane, Chiara Ferragni si è confidata con i suoi follower e ha spiegato che anche lei ha sofferto di ansia come tante altre persone. E quindi sottolinea che è necessario rivolgersi a chi si può prendere cura della salute mentale, che è un regalo che bisogna farsi.

"Vedo uno psicologo una volta alla settimana, esperienza che consiglio a tutti. Se ho mai sofferto di ansia e attacchi di panico? Sì, ansia anche ora, in certi momenti. Mentre di attacchi di panico ho sofferto un po' nel 2015 quando ero a Los Angeles e mi sentivo sola e lontana dalle persone che veramente mi amavano. Sono riuscita a superarli buttandomi a capofitto nelle mie paure, ma ogni esperienza è naturalmente diversa".

