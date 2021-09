Dritto e Rovescio, Del Debbio polverizza Lamorgese: "La verità su quella droga", il ministro che dice?

17 settembre 2021 a

a

a

Siamo a Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. E dopo l'intervento in aula di Luciana Lamorgese in settimana, la traballante relazione sul rave di Viterbo sul quale è stata chiamata a rispondere da Fratelli d'Italia, ci pensa lo stesso Del Debbio, in un suo intervento in favor di telecamera, ad infilzare il ministro dell'Interno. Già, troppi "buchi", troppi errori, troppo permessivismo.

"Un farmaco senza precedenti nella storia". Vaccino, il clamoroso dato snocciolato da Bassetti: ora tutto torna | Video

Nel mirino del conduttore, in particolare, il fatto che i camper dei partecipanti alla festa, per quanto individuati prima dell'inizio, non siano stati fermati. E così, ecco che Del Debbio parte in quarta: "Voglio suggerire al ministro Lamorgese, molto umilmente dalla mia modestissima posizione, che un modo c'era per fermare quei camper, bastava guardare cosa c'era dentro quei camper. Li avrebbero portati tutti in questura: erano pieni di roba che non potevano portare. Però, diciamo...", taglia corto.

"La grande ipocrisia sui no-vax". Giuseppe Cruciani controcorrente: "Dicono solo cazz***, ma..."

E ancora: "Lei ha informazioni? No, non le ha: è noto che quando sono arrivati, non è che abbiano comprato la roba lì. La roba la hanno portata dai loro Paesi. Manca legalità da entrambi i lati. E c'è una situazione in cui si lascia fare in un caso. E nell'altro non si fa quello che si doveva fare per evitare che succedesse", conclude Del Debbio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.