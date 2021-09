Non è l'arena, Nunzia Schilirò la vicequestore no green pass: "Una terrorista", come campa oggi trai colleghi

30 settembre 2021 a

La vice questore Nunzia Alessandra Schilirò ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, nella puntata del 29 settembre, parla della sua presa di posizione contro il vaccino e il green pass, ragione per la quale è a rischio destituzione. "Ognuno dovrebbe essere libero di scegliere, come quando si sceglie se fare o meno un intervento di chirurgia estetica.... Dobbiamo imparare a convivere con questo virus ma non c'è solo il vaccino, ci sono le cure domiciliari precoci, la terapia al plasma", sostiene.

"Ma il mio discorso non c'entra nulla con il vaccino", prosegue la Schilirò, "io ho il dovere di rispettare la Costituzione". Certo dopo essere salita sul palco dei no vax - "come libera cittadina" - "adesso alcuni colleghi mi considerano come una eroina altri mi trattano come una terrorista, mi offendono, non mi parlano, non mi salutano più", si sfoga la vicequestore.

Che insiste: "Il green pass vìola la Costituzioni. Io non posso andare contro la costituzione, contro l'articolo 54", sostiene ancora Nunzia Schilirò: "È illegittimo, è un problema di diritto, non ha fondamenti costituzionali e scientifici".

Quindi, conclude: "Io mi sento come una strega sul rogo". E "lo rifarei, io ho il desiderio e il diritto di farlo. Per la libertà. Se sarò punita non siamo in democrazia."

