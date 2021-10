Rita Dalla Chiesa umilia Virginia Raggi a poche ore dal voto: lo schifo in una foto. Se questo è un sindaco

02 ottobre 2021 a

a

a

Neanche il giorno prima del voto, previsto per il 3 e il 4 ottobre, Virginia Raggi riesce a sistemare Roma. Lo conferma una foto pubblicata da una Rita Dalla Chiesa parecchio indignata. Nello scatto si vede un'infinità di cassette della frutta ammucchiate sul marciapiede. "Ponte Milvio adesso - scrive la conduttrice tv -. Grazie, Roma". Guardando l'immagine condivisa su Twitter viene da pensare che la sindaca grillina della Capitale non otterrà un altro mandato. Se lo augurano i sindacati che tramite una nota esprimono tutta la loro disapprovazione: "Un copione che i cittadini romani conoscono a memoria, e un degrado ambientale e civile che toglie dignità alla capitale e a tutta la regione. Il rischio emergenza sanitaria ha portato questa amministrazione alle soglie del commissariamento, che continuiamo a ritenere, nell’immediato, l’unica via possibile per uscire dall’impasse ciclico di un sistema sempre alle soglie del crollo e del conseguente spettro di un disastro ambientale".

"Vergogna di Stato, sono sconvolta". Rita dalla Chiesa, la rabbia di chi ha visto morire ammazzato il padre

Sulla Cinque Stelle pesa anche l'emergenza cinghiali. Sì perché di pari passo ai rifiuti che si trovano in strada, Roma deve fare i conti con la presenza di cinghiali che passeggiano indisturbati ovunque. L'ultimo avvistamento è alla Balduina, dove c'era mamma cinghiale in compagnia dei suoi cuccioli. Tutti intenti a "fare la spesa" tra i banchi del mercato, a pochissimi passi dai bambini che entravano a scuola. Una situazione fuori controllo che fa parecchio indignare.

"Onestà, trasparenza e Roma risanata". Virginia Raggi delira e Rita Dalla Chiesa le ride in faccia: sindaca umiliata così | Guarda

La stessa Dalla Chiesa aveva già portato all'attenzione della prima cittadina uscente il problema che affliggeva la Capitale: "Non meritiamo di vivere nei rifiuti, nell’odore terrificante, fra i topi e i cinghiali". Un appello che la Raggi pare non aver colto. Nonostante si giochi la guida della città, nulla è cambiato.

"L'odio dilaga da una parte sola, scendi dal piedistallo". Rula Jebreal delira su armi, Meloni e Salvini? Rita Dalla Chiesa la demolisce

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.