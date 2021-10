Enrico Mentana, smentisce Marco Travaglio: "Ma se da agosto...". Gaffe del Fatto Quotidiano

23 ottobre 2021 a

Basta poco a Enrico Mentana per smentire Marco Travaglio. Il Fatto Quotidiano aveva inserito tra i 612 giornalisti sospesi dall'Ordine del Lazio anche il nome del direttore del Tg di La7. Il motivo? La mancata attivazione della Pec, la Posta elettronica certificata. Peccato però che la notizia non sia vera per il diretto interessato, che replica direttamente sui suoi profili social.

"Vorrei deludere ancora una volta i piccoli odiatori da tastiera che ruotano vorticosamente da ieri nella loro gabbietta da criceti - tuona su Facebook -, sono e resto a pieno titolo nell'ordine dei giornalisti (in continuità con gli ultimi 40 anni, essendovi iscritto nell'elenco dei professionisti dal 2 febbraio 1982). Inoltre sono titolare dal 27 agosto 2020 di un indirizzo Pec. Riposatevi".

Oltre a Mentana Travaglio e compagni avevano fatto il nome di altri famosi personaggi del mondo del giornalismo. Tra questi spiccano Pierluigi Pardo, Vincenzo Mollica, Andrea Purgatori e Francesco Merlo. E ancora: Agostino Saccà, Marcello Sorgi, Salvo Sottile, Luca Telese. Da loro ancora non c'è stata risposta, a differenza di quella arrivata puntualissima da Mentana. Il giornalista ha tenuto a precisare che quello del Fatto Quotidiano altro non è che un clamoroso scivolone.

