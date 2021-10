Verissimo, Paola Enogu toccante su Silvia Toffanin: "Perché mi fa stare bene". Dopo la puntata...

26 ottobre 2021 a

Sarà Paola Egonu ad affiancare Nicola Savino nella puntata de Le Iene che andrà in onda questa sera su Italia 1. La pallavolista si è detta pronta a indossare i panni della iena in una lunga intervista concessa al settimanale Tv Sorrisi e canzoni. L'atleta, poi, ha parlato in maniera positiva anche delle sue recenti interviste con due note conduttrici Mediaset: "Sono stata intervistata da Maria De Filippi e Silvia Toffanin, è stato bello condividere la mia esperienza di atleta in tv. Mi fa stare bene. In tv inoltre guardo Amici, Italia’s got talent, Le Iene e tante serie".

Sulla partecipazione al programma di Italia 1, invece, la Egonu ha ammesso: "Sono molto emozionata, Le Iene è un programma che tratta argomenti sensibili e gli inviati rischiano per far venire a galla cose che qualcuno vuole tenere nascoste. Per me è una esperienza molto importante".

Dunque, Nicola Savino, che la settimana scorsa è stato affiancato da Elisabetta Canalis, questa sera potrà contare sul supporto di Paola Egonu. A Tv Sorrisi e canzoni, inoltre, la pallavolista ha rivelato anche che tipo di feeling sarà possibile vedere tra i due durante la conduzione: “Nicola Savino è come un alzatore che mi aiuta a cavarmela”.

