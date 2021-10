Virginia Saba, la rivelazione su Di Maio: "Quella frase di Kant che ama ripetermi", un legittimo sospetto

27 ottobre 2021 a

Virginia Saba e Luigi Di Maio sembrano avere tante cose in comune: tra queste, anche un libro appena uscito. Nel caso della giornalista e scrittrice, si intitola Il suono della bellezza. Note di vita e filosofia. Si tratta di un saggio, che il ministro degli Esteri ha ovviamente letto: “Lo ha fatto in due giorni”, ha dichiarato la Saba in un’intervista rilasciata a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1.

“Ogni tanto mi ripete qualche frase del libro - ha svelato la fidanzata di Di Maio - come una frase di Kant che dice ‘non possiamo conoscere nemmeno un filo d’erba’, ovvero che per i limiti che abbiamo non possiamo conoscere, in realtà, niente e nessuno”. Sarà... Tra l’altro al termine del saggio c’è proprio una dedica al ministro grillino: “Ho capito l’amore”, ha infatti scritto la Saba. Matrimonio in vista? Su questo la scrittrice ha frenato: “Non lo so, prossimamente può essere ma non ne abbiamo parlato”.

Dato che nel libro parla di bellezza dal punto di vista filosofico, i conduttori di Un Giorno da Pecora le hanno chiesto cosa ne pensa del suo fidanzato dal punto di vista estetico: “Luigi è bellissimo. Qualche cena insieme? Pochissime volte, è molto raro. Vorrei che mi regalasse dei fiori più spesso”.

