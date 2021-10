Rossano Rubicondi, "dopo di me sarà impossibile": la clamorosa profezia nell'ultima apparizione in tv

30 ottobre 2021 a

All’improvviso è arrivata la notizia della morte di Rossano Rubicondi: un duro colpo per il mondo dello spettacolo e soprattutto per tutti quei personaggi pubblici che avevano lavorato con lui nel corso degli anni. L’attore e showman è venuto a mancare a soli 49 anni, dopo una lunga battaglia contro un melanoma che però non era mai emersa nel corso delle sue ospitate in televisione.

L’ultima risalente a novembre 2020, quando apparse al fianco dell’ex moglie Ivana Trump in un collegamento con Barbara d’Urso al Live di Canale 5. I due si trovavano a New York, da dove Ivana commentò la sconfitta dell’ex marito Donald e soprattutto dichiarò di essere single. A quel punto si intromise Rubicondi con fare ironico: “Dopo di me è impossibile trovare qualcun altro”. I due erano stati avvistati insieme anche lo scorso aprile, durante un evento nella Grande Mela.

All’interno del mondo della tv il 49enne era ben voluto e rispettato. Non a caso a dare la notizia della sua morte è stata per prima Simona Ventura. “Rossano… grazie per il percorso fatto insieme - ha scritto l’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi, reality in cui Rubicondi era stato protagonista - per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio”.

