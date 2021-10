Serenella Draghi, da Palazzo Chigi la foto che la dice lunghissima: c'è Joe Biden? E lei... mai vista così

30 ottobre 2021 a

Eccoci al G20 di Roma, il vertice dei potenti. Il discorso di apertura, ovviamente, affidato al padrone di casa, Mario Draghi. Un discorso che ha spaziato dall'economia, al clima e fino al Covid. Tutti i leader dei principali paesi del mondo, con alcune notevoli eccezioni quali Cina e Russia, riuniti nella capitale. Un'occasione a cui nemmeno la riservatissima consorte del premier, Maria Serenella Cappello, o Serenella Draghi, poteva ovviamente sottrarsi.

E così eccola, in prima fila ad accogliere i due ospiti più illustri, ossia il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, con la moglie Jill Biden. No, Serenella - sempre molto schiva, una a cui proprio non piace stare sotto ai riflettori - in questo caso non poteva non palesarsi. E non solo: per lei agenda piena, tra visite e attività con le consorti di differenti capi di Stato.

E tra tutte le foto che sono state scattate in queste ultime ore, ce n'è una che forse più di tutte le altre descrive alla perfezione Serenella Draghi e il suo stato d'animo in quest'occasione. Si tratta della foto che potete vedere qui in calce. Siamo a Palazzo Chigi, per la photo opportunity con il marito, Biden e consorte. Uno scatto in cui tutti guardano fissi l'obiettivo, tranne Serenella. Già, la first lady tricolore, con sguardo curioso e smorfia divertita, guarda il marito e il presidente degli Stati Uniti. Una foto ad alto tasso di umanità e che meglio di molte parole descrive quanto Serenella, come già detto, non ami affatto mostrarsi davanti agli obiettivi.

