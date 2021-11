Non è l'arena, l'educatrice no vax: "Lavoro con anziani e disabili, voglio essere libera di scegliere"

04 novembre 2021 a

Massimo Giletti, durante la puntata del 3 novembre di Non è l'arena, su La7, si collega con alcuni no vax. Tra questi c'è una educatrice no green pass che è in sciopero permanente e che è pronta a perdere il lavoro per non vaccinarsi:" Sono laureata in scienze dell'educazione e lavoro per questa cooperativa con anziani e disabili a tempo indeterminato. Senza green pass non posso accedere al lavoro ma voglio essere libera di scegliere" e per questa ragione, prosegue, "non voglio fare nemmeno il tampone. Non capisco il senso di non farmi lavorare".

Luca Telese interviene: "La rispetto ma resto colpito dalla sua idea di libertà. Non le viene in mente che non esiste solo la vostra libertà? Lei lavora con fragili e anziani. Non si preoccupa delle persone con cui lavora?". Ma la no vax insiste: "Io mi preoccupo di loro. Non capisco il virus a tempo. Non ha senso". Ma il giornalista la incalza: "Lei aggira la domanda. Si pone il problema di contagiare o no?". L'educatrice si arrampica sui vetri: "I dati variano, il discorso è che l'immunità naturale protegge più di qualsiasi vaccino".

Carla Cantone, del Pd, è sconvolta: "Salto sulla sedia. Lei non può non pensare che senza vaccinarsi mette a rischio le persone di cui si occupa. Lei ha l'obbligo morale vista anche la sua professione di non metterle a rischio. Lei sta sbagliando". Ma l'educatrice no vax ride: "Io sono qui per affermare la libertà di non vaccinarsi". "No, nega la libertà a loro", conclude la Cantone.

