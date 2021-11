Lilli Gruber demolita dal "Foglio": "L'unica differenza tra lei e Mario Giordano"

19 novembre 2021 a

Mario Giordano e Lilli Gruber: due giornalisti con grandi differenze ma anche due facce diverse della stessa medaglia, addirittura "gemelli", come li definisce Salvatore Merlo sul Foglio. Che poi aggiunge: "L’unica differenza tra la conduttrice di Otto e mezzo e il conduttore di Fuori dal coro è che lui non finge di fare il giornalista serio". Secondo Merlo, insomma, la Gruber sbaglierebbe a dire che Giordano "non è un mio collega".

Rimarcando le similitudini tra i due, il giornalista del Foglio continua: "Giordano mostra senza ritegno il suo volto trash scorrazzando in monopattino per lo studio televisivo mentre Gruber chissà perché nasconde la sua pregiudiziale brutalità dietro a un contegno fintamente professionale e distaccato". La critica contro lady Otto e mezzo si fa ancora più feroce, quando il giornalista scrive: "Fa lezioni di deontologia quando però nel frattempo organizza una specie di mattanza, il tutti contro uno, per far sbranare il malcapitato di turno (basta non sia del Pd)".

Merlo, poi, continua: "Qui la donna cannone e di là Andrea Scanzi, quello che spacca le zucche e quello che spacca le teste. Insomma il Colosseo con tigri e serpenti contrapposto al circo con i pagliacci". Infine, facendo riferimento alla recente uscita della giornalista, che ha imitato la voce del collega, Merlo ha chiosato: "E' esattamente ciò che anche Giordano fa con quelli che non gli piacciono. Insomma i due non fanno solo lo stesso mestiere. Sono gemelli".

