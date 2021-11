Lucia Azzolina a Tagadà? Collant neri, tacchi e minigonna: look da impazzire, si ferma lo studio

22 novembre 2021 a

Ospite d'onore di Tiziana Panella nella puntata di Tagadà in onda oggi, lunedì 22 novembre, su La7, ecco Lucia Azzolina, l'ex ministro dell'Istruzione del M5s, la quale si spende in una lunga intervista sul momento politico, sulla scuola di oggi e ovviamente su Covid, vaccino e pandemia. Ma la Azzolina si fa notare anche per il look sbarazzino e sexy sfoggiato nello studio della Panella: un elegantissimo completo griglio, maglia nera, gonna corta, collant neri e tacchi. Insomma, davvero molto sexy, così come si vede nel video in calce.

Nel corso dell'intervista, l'ex ministro parla delle recenti vicende in Rai, il giro di nomine che ha visto penalizzato il M5s e che ha spinto Giuseppe Conte ad affermare che "in tv il M5s non ci andrà più". L'Azzolina, sul tema, è tranchant: "Se è vero che c'è la lottizzazione nella Rai, allora, dovevano sentire anche noi".

Quindi sulla scuola al tempo della pandemia. L'ex ministro dell'Istruzione mostra di non gradire le ultime soluzioni architettate dal governo Draghi, e spiega: "La Dad al terzo positivo aiuta ad allargasre i contagi". Insomma, misura bocciata. Infine, anche una battuta: "La scuola per me è stato il miglior ascensore sociale che potessi desiderare", conclude Lucia Azzolina.

