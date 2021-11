L'aria che tira, Alan Friedman svela la farsa del green pass: "In un ristorante in Toscana...", robe da matti col cameriere

30 novembre 2021 a

"Io sono andato in un ristorante in Toscana e non mi hanno chiesto il green pass": la testimonianza arriva da Alan Friedman, in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7. Il giornalista poi ha proseguito: "Io ho insistito affinché lo vedessero". Secondo lui, infatti, tocca a tutti far rispettare le regole: "La responsabilità deve essere di tutti, da chi lavora nei ristoranti e nel trasporto pubblico serve uno sforzo". Anche perché il cosiddetto super green pass dovrebbe servire proprio a garantire maggiore sicurezza. A tal proposito Friedman ha detto: "Nei luoghi in cui è richiesto siamo più protetti".

Stando all'ospite del talk mattutino, però, la vera sfida è un'altra: "Vaccinare tutti, convincere la gente dell'importanza di vaccinarsi. E i controlli sono necessari". La Merlino si è detta d'accordo, spiegando di avere non poche difficoltà quando parla con qualche no vax convinto: "Io ce la metto tutta a dialogare con tutti, è il mio lavoro, ma a volte trovo delle cose che mi lasciano stupefatta".

La disavventura raccontata da Friedman, comunque, è la stessa capitata qualche giorno fa anche a Piero Angela. Il giornalista e divulgatore 92enne aveva rivelato: "Sono andato a mangiare in un ristorante a Roma, in una giornata in cui il locale era particolarmente frequentato. Il cameriere, per far prima, non mi ha controllato il green pass. Ho provato a richiamarlo, ma niente. A quel punto credo di aver anche gridato".

