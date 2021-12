Bruno Vespa: "Chiedete ad Arcore, non posso parlare". Silvio Berlusconi gli dà buca, il sospetto di Dagospia

14 dicembre 2021 a

Un giallo, con apparente polemica, che ha come protagonisti Silvio Berlusconi e Bruno Vespa. Un piccolo-grande mistero di cui dà conto Dagospia in uno dei consueti "flash" che chi segue il sito diretto da Roberto D'Agostino ben conosce. Il punto è che il leader di Forza Italia era atteso domani, mercoledì 15 novembre, alla presentazione dell'ultimo libro del conduttore di Porta a Porta, Perché Mussolini rovinò l'Italia (e come Draghi la sta risanando), edizione Rai Libri e Mondadori.

Ma Berlusconi non ci sarà: secondo quanto si apprende, il Cavaliere ha annullato negli ultimi minuti la sua partecipazione alla presentazione del libro di Bruno Vespa.

E a chiedere lumi al giornalista di punta di Rai 1 ci pensa proprio Dagospia, al quale Vespa, però, consegna una risposta tranchant e che potrebbe nascondere, appunto, un pizzico di polemica: "Chiedetelo ad Arcore, non sono autorizzato a riferirne il motivo", ha tagliato cortissimo.

Dunque, Dagospia aggiunge pepe alla vicenda. Sempre nel flash ci si interroga sulle ragioni del forfait, e si legge: "L'auto-candidato al Quirinale Berlusconi non si regge in piedi? Ha problemi di salute? Come mai si è defilato all'ultimo momento?". Domande che, ad ora, non hanno risposta.

