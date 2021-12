Matteo Bassetti, la confessione: "Quando vado da Bruno Vespa...". Bianca Berlinguer che dice? Tutta la verità in Rai

21 dicembre 2021 a

Galoppa la variante Omicron e oggi più che mai virologi ed esperti tornano a dire la loro. Non che abbiamo mai smesso, da che pandemia fu, ed ormai sono due anni. Ma in questi giorni, per ovvie ragioni, la loro presenza è tornata ad essere massiccia, più "massiccia" di quanto fosse soltanto qualche tempo fa.

E così ecco che Matteo Bassetti oggi, martedì 22 dicembre, dice la sua in una lunga intervista concessa a La Stampa, in cui ancora una volta chiede di non esagerare nel spargere terrore per l'ultima mutazione. E l'esperto genovese ribadisce anche un concetto ribadito più volte in questi giorni, ossia la sua contrarietà a penalizzare le persone vaccinate: Bassetti infatti è contrario all'introduzione di un tampone obbligatorio per vaccinati che vogliono entrare a grandi eventi.

Bene, ma nell'intervista c'è spazio anche per altro, non solo pandemia "pura", ma anche gli "effetti collaterali". Quando gli ricordano come vada sempre in tv, risponde: "Con Skype non me ne accorgo neanche, eppure dico tanti no. Al mattino lavoro, al pomeriggio e alla sera intervengo". E il suo programma preferito? "Porta a Porta resta il più equilibrato. Anche da Bianca Berlinguer mi trovo bene, ma Bruno Vespa è precisissimo e corregge sempre i No-Vax", conclude Bassetti. Insomma, Bruno Vespa il suo "preferito".

