Bartolomeo Pepe intubato e in condizioni gravissime: il dramma del senatore ex M5s. Diceva: "Covid? Ridicola isteria"

Bartolomeo Pepe, ex senatore del Movimento 5 Stelle, si trova in una brutta situazione. Da sempre uno dei principali oppositori della campagna vaccinale contro il Coronavirus è ora ricoverato in gravi condizioni al Cotugno di Napoli per essere egli stesso rimasto contagiato dal Covid. I medici lo hanno sedato ed intubato in terapia intensiva. La diagnosi parla di polmonite bilaterale interstiziale derivata da Sars-CoV-2. In passato su Facebook Pepe aveva definito i timori dei cittadini "ridicola isteria".

Pepe dopo essere stato senatore per due anni con i grillini era passato nel gruppo Grandi Autonomie e Libertà. In ospedale è arrivato con gravi difficoltà respiratorie. I medici lo hanno sottoposto a ventilazione non invasiva, poi sedato e intubato. Ora si trova sottoposto o a manovre di prono supinazione, cortisone, immunoglobuline e antivirali per fargli superare la grave compromissione polmonare.

"È in una situazione molto critica", ha spiegato Antonio Corcione, primario della Rianimazione dell’azienda dei Colli. "Vedremo come evolve nelle prossime ore", ha aggiunto. Quando ancora era a Palazzo Madama Pepe provò a organizzare al Senato la proiezione del documentario "Vaxxed", del 2016, diretto da Andrew Wakefield, un ex medico britannico divenuto antivaccinista. L'evento fu annullato dopo le fortissime polemiche che si scatenarono.

