Tagadà, dramma-Covid per Tiziana Panella: "Sono stata molto male. Il mio corpo...", ridotta così in diretta tv

Tiziana Panella è tornata in studio a Tagadà su La7, oggi 13 gennaio, ed è apparsa molto provata dopo essersi presa il Covid. La conduttrice ha aperto la puntata proprio con il racconto di questa esperienza che l'ha molto segnata, sia psicologicamente sia fisicamente. "Ho imparato che non è un raffreddore e non dipende solo dalla variante ma da noi, da come stiamo. Il virus – ho capito – balla con le nostre fragilità, con le nostre insicurezze, e quando le incontra festeggia e ti può fare stare male, molto male".

E ancora, confessa la Panella, con la voce bassa e commossa: "Stai male e sei solo. Ed è la seconda cosa che ho imparato. È una strana solitudine: stai male e ti deve occupare di te e qualche volta hai la sensazione di perdere il controllo".

Conclude la conduttrice di Tagadà, lasciando intendere che dovrà fare degli accertamenti: "E poi c’è il dopo, perché questo virus ci fa nudi, perché questo virus usa le nostre fragilità e ci lascia un po’ più fragili. Io oggi sono qua, sono contenta, sono tornata fra le mie persone, mi sono strizzata bene mia figlia e adesso andrò a vedere quali sono gli effetti di questa avventura sul mio corpo e sulle fragilità che già avevo, vi chiedo di essere pazienti, mi affiderò di più ad Alessio Orsigher".

