Michelle Hunziker, "lotta contro il cancro": il dramma che la fa commuovere

Michelle Hunziker ha voluto regalare un pensiero all’ex gieffina Carolina Marconi, che da molti mesi sta lottando contro un tumore al seno, scoperto quando si stava facendo visitare con l’idea di avere presto un bambino con il marito Alessandro Trulli. La Marconi ha regalato il suo libro, sulla tremenda esperienza vissuta, a Michelle Hunziker che si è commossa.

"Io ho un attaccamento per la vita smisurato, sono un cuor felice anche se la vita non è mai per tutti solo una passeggiata a ciel sereno. I problemi ci sono, ce li hanno tutti, ma è da un po’ di anni a questa parte che io ho deciso di affrontarli sempre di più con il sorriso e con l’idea che tutto sia risolvibile. Soprattutto, quando mi trovo davanti a storie come quella di Carolina Marconi”, ha esordito la conduttrice. Ha poi mostrato la copertina di Sempre con il sorriso – La storia della mia battaglia più difficile.

“Sta combattendo una battaglia difficilissima e lo fa col sorriso. Lei ha scoperto di avere un tumore al seno andando a fare i controlli per avere un bambino”, ha proseguito per poi leggere a tutti la dedica ricevuta insieme al libro. “Cara Michelle, vorrei dedicarti questo libro con la speranza che possa essere di aiuto alle persone che ogni giorno lottano con dignità e tanto coraggio senza mai perdere il sorriso”, scritta dalla Marconi. “Mi emozioni molto Carolina, sei veramente una grande donna e sei certamente di aiuto a tante persone, soprattutto a quelle che non danno valore alla vita e si perdono nelle stupidate. Sei una forza, mi raccomando, un bacio grande”, l’augurio della Hunziker.

