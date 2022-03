Vittorio Sgarbi asfalta Enrico Mentana: "Perché è uguale a Vladimir Putin"

08 marzo 2022 a

Vittorio Sgarbi scatenato: il critico d'arte ha dato dei suoi personali giudizi ai protagonisti dei talk show ormai dedicati solo alla guerra in Ucraina. Uno dei commenti più pesanti è quello che ha riservato al direttore del TgLa7 Enrico Mentana, paragonato addirittura a Vladimir Putin: "Occupa gli spazi di tutti. Si comporta esattamente come lo zar, lui occupa lo spazio degli altri, nel caso del Quirinale per 15 ore dicendo sempre le stesse cose noiose. Perfino la povera Tiziana Panella è diventata sua ospite", ha detto in un'intervista ad Affariitaliani.

Pagella negativa sotto alcuni punti di vista anche per Otto e mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7: "La sua è la peggiore trasmissione televisiva per contenuti e ospiti, ma è la migliore come ritmo. E' la trasmissione più tendenziosa di tutte. Lei ha già la verità in tasca, però il suo ritmo narrativo è intelligente grazie al fatto che ha pochi ospiti".

Uno dei migliori, secondo Sgarbi, è Nicola Porro, al timone di Quarta Repubblica su Rete 4: "L'unico non schierato. E' evidente che Putin ha torto in quanto ha iniziato questa azione militare, ma quante guerre hanno fatto gli Stati Uniti? Pensiamo solo all'Iraq, alla Libia, all'Afghanistan...". Salva anche Barbara Palombelli, con il suo Stasera Italia: "Lei è l'anti-Gruber".

