Joe Biden, Massimo Cacciari: "Sparate senza senso. Incriminare Putin è fuori dalla realtà"

05 aprile 2022 a

a

a

Se Vladimir Putin "ha sbagliato completamente i calcoli" perché si aspettava "una resa del governo ucraino alla sola vista dei carrarmati del Cremlino" e "così non è stato", Joe Biden che ne ha chiesto l’incriminazione per crimini di guerra fa "sparate senza senso". Del resto, si chiede Massimo Cacciari in una intervista a Il Corriere della Sera, "come può arrivarci Putin a un processo di fronte al Tribunale internazionale de L'Aja? O perché c'è un golpe a Mosca, qualcuno lo rovescia, e a questo punto sarebbe tutto da vedere che chi lo rovescia poi lo consegna a un tribunale internazionale; oppure, com'è successo con Milosevic, la Nato bombarda Mosca come ha fatto con Belgrado, lo cattura e lo porta alla sbarra. Stiamo parlando di cose fuori dalla realtà. I tribunali che processano per crimini contro l'umanità sono soltanto i tribunali dei vincitori".

"Guerra di religione". Andrea Margelletti e il conflitto ucraino, cosa c'è dietro il viaggio di Papa Francesco a Kiev

Non solo, si chiede ancora il filosofo: "Quanto può resistere la Russia rispetto a sanzioni che pesano tantissimo? A questo punto non rimane che auspicare un cambio di direzione politica da parte di Mosca". Che non avverrà certo per volontà dello zar che se "non ha cambiato idea fino a oggi, dubito che lo faccia domani". E guai ad accostare Putin a Hitler. "È una totale idiozia pensare che Putin sia come Hitler e la Russia come la Germania. Mi rifiuto anche solo di riflettere un secondo in più su una risposta a una domanda priva di ogni senso storico. Anzi, di ogni buon senso".

Le auto con targa britannica al fronte: giallo in Ucraina, cosa rivelano queste fotografie | Guarda

Quindi Cacciari tira una stoccata a Carlo Freccero che a una riunione del Comitato Dubbio e Prevenzione, di cui anche il filosofo fa parte. ha accostato le immagini da Mariupol a una fiction: "Non sono per nulla d'accordo con questa e altre cose dette da Freccero. Il comitato DuPre non è un partito. Ciascuno può dire quello che vuole, io sono libero di bollare come sciocchezze le cose che ritengo tali".

"Putin a processo? Solo a una condizione". Caracciolo, chi può portare lo zar davanti alla Corte | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.