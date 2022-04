Joe Biden, ecco la sua dichiarazione dei redditi: clamoroso negli Usa, da chi viene "surclassato"

16 aprile 2022 a

Joe Biden superato da Kamala Harris. Il presidente degli Stati Uniti e consorte dichiarano un reddito minore rispetto a quello della sua vice. Lo conferma la dichiarazione relativa al 2021. Stando a un comunicato della Casa Bianca, infatti, Biden e la moglie Jill hanno guadagnato 600 mila dollari e pagato 150.439 dollari di imposta sul reddito, con un'aliquota del 24,6 per cento. La First Lady, nonostante il ruolo del marito, ha comunque mantenuto la sua poltrona da docente.

Anche il marito della Harris, Doug Emhoff, ha continuato il suo lavoro da avvocato, portando la dichiarazione dei redditi della coppia alle stelle. Nell'anno appena concluso i due hanno dichiarato un reddito annuo di 1,6 milioni di dollari, pagando 523.371 dollari di tasse. Più nel dettaglio, lo stipendio della vicepresidente degli Usa equivale all'incirca a metà del profitto di Biden: si parla di 235 mila dollari l'anno a fronte dei quasi 400 mila del presidente. Con la pubblicazione della dichiarazione dei redditi, il presidente e sua moglie hanno ripreso una tradizione che risale agli anni '70 e interrotta da Donald Trump.

Oltre al reddito, Biden fa discutere per le sue numerose gaffe. L'ultima commessa sul palco della North Carolina Agricultural and Technical State University a Greensboro. Qui il presidente è stato chiamato a parlare di approvvigionamenti energetici e agricoli. Concluso il discorso ecco lo scivolone: Biden si è girato per stringere la mano... all'aria. Proprio così, al suo fianco non c'era nessuno.

